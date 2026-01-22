Il calciomercato estivo si avvia alla conclusione con alcune importanti cessioni e acquisti. Lorenzo Lucca e Edin Dzeko, arrivati con grande interesse, lasciano rispettivamente Napoli e Fiorentina per nuove destinazioni in Inghilterra e Germania. Nel frattempo, l’Inter punta su Perisic, mentre la Roma cede Baldanzi a Venturino. Questi movimenti evidenziano come le squadre siano attente a rinnovare le proprie rose in vista della seconda parte della stagione.

Arrivati tra tanti proclami in estate, Lorenzo Lucca ed Edin Dzeko salutano rispettivamente Napoli e Fiorentina dopo pochi mesi e si trasferiscono al Nottingham Forest e allo Schalke 04. Sono queste le due notizie più importanti degli ultimi giorni per quanto riguarda il calciomercato di Serie A, che entra nella sua fase conclusiva e come spesso accade inizia a movimentarsi. Più che in entrata, in uscita. O con qualche trattativa tra club italiani. Sono però diversi i club attivi sul mercato: tra queste c’è l ‘Inter, che punta al ritorno di Ivan Perisic. Lucca al Galatasaray, Dzeko allo Schalke 04. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il calciomercato si muove: salutano Lucca e Dzeko, l’Inter vuole Perisic e la Roma cede Baldanzi per Venturino | Gli ultimi affari

Romano: “L’Inter vuole Perisic e Perisic vuole tornare all’Inter. Se il PSV esce…”Fabrizio Romano analizza la possibile trattativa tra l’Inter e Ivan Perisic, evidenziando come un ritorno del giocatore sia ancora un’ipotesi concreta.

Calciomercato, Fiorentina: in arrivo Fabbian, Dzeko e Richardson salutanoLa Fiorentina, dopo una recente vittoria importante per la salvezza, si prepara a rafforzare la rosa con l’arrivo di Fabbian.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Calciomercato, il Napoli si muove per fare cassa: Lang verso il Galatasaray, Lucca tra Pisa e Nottingham Forest; Calciomercato, si muove il Napoli; Juve, Spalletti vuole un altro attaccante: idea Mateta (e David non si muove); Como, il Cruzeiro rifiuta la prima offerta per Kaiki.

Thorsby, si muove la Cremonese: avviati i primi sondaggiCalciomercato Genoa: la Cremonese pensa a Morten Thorsby per rinforzare il proprio centrocampo. La situazione riguardante il norvegese ... pianetagenoa1893.net

Calciomercato Inter News/ Si insiste per Perisic, si cerca una soluzione per Asllani (21 gennaio 2026)Il calciomercato Inter continua il pressing su Ivan Perisic e cerca di trovare una soluzione per Kristjan Asllani ... ilsussidiario.net

Aggiornamento #Mateta- #Juventus: il #CrystalPalace non si muove dalla cifra richiesta e vuole una cessione a titolo definitivo (obbligo non condizionato, al massimo). A queste condizioni, l'affare difficilmente andrà in porto #Calciomercato x.com

PSV, Schouten non si muove: rifiutate tutte le offerte https://www.calciostyle.it/calciomercato/psv-schouten-non-si-muove-rifiutate-tutte-le-offertefsp_sid=1920490 di Virgilio Covelli - facebook.com facebook