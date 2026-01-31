Circondato e pestato a terra un poliziotto durante gli scontri a Torino | colpito anche con un martello Il video

Durante gli scontri di ieri a Torino, un poliziotto è stato circondato, pestato a terra e colpito anche con un martello. Le immagini mostrano il momento in cui l’agente cerca di proteggersi come può, circondato da uomini vestiti di nero, alcuni incappucciati, che continuano ad assaltarlo con calci, pugni e colpi di martello. La scena è stata ripresa e sta facendo il giro dei social.

Un poliziotto isolato, costretto a terra, che cerca di coprirsi la testa mentre continua a subire calci, pugni e addirittura – viene riferito – colpi di martello di persone tutte vestite di nero, molte incappucciate. E' la scena di un video che il ministro della Difesa Guido Crosetto ha pubblicato su Twitter. Le violenze sull'agente del reparto mobile sono avvenute durante gli scontri che si sono verificati vicino al Campus universitario Einaudi, a Torino, dopo la fine del corteo organizzato per il centro sociale Askatasuna. Nel filmato si vede il poliziotto – che per motivi non ancora noti è rimasto incredibilmente da solo in mezzo a 6-7 cosiddetti antagonisti – che cerca di trascinarsi lontano dalla ressa dei picchiatori.

