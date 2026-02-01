Il Faenza cede alla Sampierana | la vittoria dei bianconeri con rete di Montesi

La squadra del Faenza esce sconfitta dalla trasferta contro la Sampierana. Nonostante una buona prestazione, i bianconeri non riescono a evitare la sconfitta di misura, grazie a una rete di Montesi. La partita si conclude con il risultato di una vittoria difficile da raggiungere per il Faenza, che si ferma senza punti.

Per il Faenza domenica 8 febbraio, il derby con il Russi allo stadio “Bruno Neri”, gara molto importante per riprendere il cammino interrotto nelle ultime due trasferte Sfortunata trasferta del Faenza che cede di misura alla Sampierana, pur giocando una buona partita, senza ottenere il punto che avrebbe potuto conquistare. Allo stadio “Campodoni” di San Piero in Bagno, le due squadre hanno offerto un buono spettacolo con belle giocate. Dopo i primi minuti di studio è il Faenza che affonda con Lanzoni che, liberatosi del proprio marcatore, tira da buonissima posizione, ma un superlativo Ravaioli devia la palla in angolo.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

