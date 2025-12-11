Juve ai playoff di Champions League se… La vittoria col Pafos agevola il cammino dei bianconeri cosa serve ora per andare alla fase a eliminazione diretta

La Juventus si avvicina sempre di più ai playoff di Champions League, grazie alla vittoria contro il Pafos. Per garantirsi l'accesso alla fase a eliminazione diretta, i bianconeri devono ottenere punti nelle prossime sfide contro Benfica e Monaco. Ecco cosa serve alla squadra di Spalletti per raggiungere l'obiettivo.

