Juve ai playoff di Champions League se… La vittoria col Pafos agevola il cammino dei bianconeri cosa serve ora per andare alla fase a eliminazione diretta
La Juventus si avvicina sempre di più ai playoff di Champions League, grazie alla vittoria contro il Pafos. Per garantirsi l'accesso alla fase a eliminazione diretta, i bianconeri devono ottenere punti nelle prossime sfide contro Benfica e Monaco. Ecco cosa serve alla squadra di Spalletti per raggiungere l'obiettivo.
Juve ai playoff di Champions League se. Alla squadra di Spalletti servono gli ultimi punti nelle sfide contro Benfica e Monaco per blindarli. La vittoria ottenuta contro il Pafos ha ridato ossigeno alla classifica e al morale, ma il lavoro in Champions League non è ancora terminato. La Juventus vede il traguardo della fase a eliminazione diretta ormai all’orizzonte, ma per trasformare l’obiettivo in realtà matematica servirà un ultimo sforzo nei 180 minuti finali di questa League Phase. La situazione è chiara: il destino è saldamente nelle mani dei bianconeri, che però non possono permettersi cali di tensione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
