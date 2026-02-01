Gli zii di Alessandra, la bambina di 4 anni morta a Tufino un anno fa, sono stati arrestati. La polizia ha preso in custodia i due parenti con l’accusa di omicidio aggravato. La notizia arriva dopo lunghe indagini e riaccende il dibattito sulla gestione di casi simili.

Omicidio aggravato. È l’accusa per cui sono stati arrestati i due zii della piccola Alessandra, la bimba di quattro anni morta a Tufino (Napoli) nella notte tra il 13 e il 14 dicembre 2024. La piccola era stata temporaneamente affidata dai servizi sociali ai due dopo la sospensione dalla patria potestà per i genitori naturali. E gli zii erano stati indagati da subito per maltrattamenti e omicidio colposo, dopo che sul corpo della piccola erano stati riscontrati segni di ustioni. La spiegazione iniziale fu che Alessandra fosse morta cadendo dalle scale, ma l’inchiesta ha fatto emergere un quadro di abbandono e violenze. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ilfattoquotidiano.it - Arrestati gli zii di Alessandra, la bimba di 4 anni morta a Tufino un anno fa: l'accusa è di omicidio aggravato

Approfondimenti su Alessandra Tufino

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Alessandra Tufino

Argomenti discussi: Plagio e abusi su una minore: arrestati gli zii, marito e moglie; Bimba di 4 anni morta in casa a Tufino, un anno dopo arrestati per omicidio gli zii; Ragazzina di 14 anni abusata e plagiata dagli zii, marito e moglie la costringono a lasciare la scuola e la minacciano: arrestati dopo...; Minorenne abusata, dopo lo zio in carcere anche la zia.

