Alessandra la piccola di 4 anni morta con ustioni | arrestati gli zii per omicidio aggravato

Sono stati arrestati questa mattina gli zii di Alessandra, la bambina di quattro anni morta a Tufino. La piccola è deceduta nella notte tra il 13 e il 14 dicembre con ustioni sul corpo. Le forze dell’ordine hanno fatto scattare le manette per omicidio aggravato, ritenendo i due zii responsabili di quello che è stato un tragico gesto. La comunità si stringe attorno alla famiglia, sotto shock per quanto accaduto.

Sono stati arrestati con l'accusa di omicidio aggravato i due zii della piccola Alessandra, la bimba di quattro anni morta a Tufino (Napoli) nella notte tra il 13 e il 14 dicembre 2024. I due, ai quali la piccola era stata temporaneamente affidata dai servizi sociali (dopo la sospensione dalla patria potestà per i genitori naturali), erano stati indagati da subito per maltrattamenti e omicidio colposo, dopo che sul corpo della piccola erano stati riscontrati segni di ustioni. La spiegazione iniziale fu che Alessandra fosse morta cadendo dalle scale, ma l'inchiesta ha fatto emergere un quadro di abbandono e violenze.

