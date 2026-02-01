Il centro di gravità permanente La ricerca di Franco Battiato

E’ difficile definire cosa sia stato davvero il centro di gravità permanente per Franco Battiato. La sua musica, le sue scelte di vita, la costante ricerca di un equilibrio interiore sono state l’essenza stessa della sua esistenza. La sua figura ha sempre rappresentato un punto di riferimento per chi ha seguito il suo percorso, fatto di innovazione e spiritualità. Ora, a distanza di tempo, si può dire che quella ricerca incessante abbia segnato tutta la sua carriera e il suo modo di essere.

Che cos’è il centro di gravità permanente? Ora, al di là dell’omonima canzone (da La voce del padrone, 1981) e dell’equilibrio teorizzato da Georges Gurdjieff che ispirò proprio Battiato, si può dire che il centro di gravità permanente (e quella sua ricerca ossessiva) sia stato l’esistenza stessa di Franco Battiato. Tra poco ricorreranno i cinque anni dalla sua morte e nel frattempo sono usciti un biopic (di Renato De Maria), un libro Battiato svelato (Rai Libri) che s’intreccia con la mostra al Maxxi, presentata venerdì scorso e che s’intitola Un’altra vita. A tirare le fila di questi ultimi due progetti è Giorgio Calcara che cura la mostra (realizzata assieme a Maria Cristina, nipote del cantautore) e che ha raccolto una serie d’interventi per questo libro che esplora l’universo di Battiato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il centro di gravità permanente. La ricerca di Franco Battiato Approfondimenti su Franco Battiato Centro di gravità permanente, omaggio a Franco Battiato: lo spettacolo in scena al Teatro Al Massimo Il 21 dicembre alle ore 21, il Teatro Al Massimo di Palermo ospiterà Al via domani “Franco Battiato. Un’altra vita”, la mostra del MAXXI dedicata al Maestro, a cura di Giorgio Calcara e Grazia Cristina Battiato Domani apre al MAXXI di Roma la nuova mostra dedicata a Franco Battiato. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Franco Battiato - Centro Di Gravità Permanente (Testo) Ultime notizie su Franco Battiato Argomenti discussi: Il centro di gravità permanente. La ricerca di Franco Battiato; Franco Battiato, il Centro di gravità permanente al MAXXI; Franco Battiato. Un'altra vita, al Maxxi la mostra dedicata all'artista in perenne ricerca del centro di gravità; Il viaggio di un genio sempre alla ricerca del centro di gravità. «Franco Battiato. Un'altra vita», al Maxxi la mostra dedicata all'artista in perenne ricerca del «centro di gravità»Lo Spazio Extra del Museo nazionale delle arti del XXI secolo, dal 31 gennaio al 26 aprile, ospita l'esposizione che raccoglie in un percorso una corposa selezione di dischi, riviste, cimeli e i quadr ... roma.corriere.it Il viaggio di un genio sempre alla ricerca del centro di gravitàDario Aita nel ruolo dell'artista nel film al cinema dal 2 al 4 febbraio ... msn.com “Franco Battiato. Il lungo viaggio” è il racconto di un viaggio interiore, in cui la natura dell’artista, già incline alla spiritualità, si trasforma in una ricerca più consapevole. - facebook.com facebook Il @Museo_MAXXI apre le porte a un’esperienza unica: “Franco Battiato. Un’altra vita”. Dal 31 gennaio al 26 aprile 2026, il museo diventa simbolicamente casa Battiato, accogliendo una mostra che è molto più di un omaggio. x.com

