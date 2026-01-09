Il 2026 l’anno dell’’intelligenza artigianale’

Nel 2026, Confartigianato promuove la campagna di tesseramento, sottolineando il valore dell’“Intelligenza artigianale”. Questo termine rappresenta l’abilità degli imprenditori di trasformare idee innovative in prodotti e servizi distintivi, espressione di creatività, competenza e dedizione. Un riconoscimento della capacità artigiana di coniugare ingegno e passione per favorire lo sviluppo sostenibile e la crescita del settore.

Confartigianato ha dato il via alla propria ’campagna di tesseramento’ per il 2026, rilanciando il valore dell’ ’Intelligenza artigiana’ sinonimo di ‘Intelligenza creativa’, un binomio che racconta la capacità degli imprenditori di dare forma alle idee, trasformandole in prodotti e servizi unici, espressione di eccellenza, ingegno e passione. La creatività è il filo che unisce tradizione e innovazione, radici e futuro. È ciò che rende ogni impresa artigiana un laboratorio di autenticità e cambiamento, dove si custodiscono antichi mestieri e si sperimentano nuove tecnologie. È questa sinergia che fa dell’artigianato uno dei pilastri del made in Italy, simbolo nel mondo di qualità e bellezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

