Il Carnevale di Venezia si apre con il ballo di Bridgerton

Il Carnevale di Venezia ha preso il via questa sera con una serata speciale. Centinaia di persone si sono radunate in piazza San Marco per assistere a un evento ispirato alla serie tv *Bridgerton*. Le maschere e i costumi eleganti hanno riempito le strade, creando un’atmosfera magica e fuori dal tempo. La serata ha visto anche un ballo in stile vittoriano, che ha coinvolto artisti e spettatori in un passo indietro nel tempo. La città si prepara ora a una settimana di festeggiamenti, tra musica, maschere

Il Carnevale di Venezia ha aperto i battenti con una serata d'eccezione ispirata al mondo immaginario di *Bridgerton*, la popolare serie tv di Netflix ambientata nell'Inghilterra vittoriana. L'evento, tenutosi nel cuore del centro storico della città lagunare, ha visto il Palazzo Ducale trasformato in una scenografia da fiaba, con costumi d'epoca, luci soffuse e un'atmosfera che mescolava il glamour del XIX secolo a quello più tradizionale del carnevale veneziano. La scelta di inaugurare la manifestazione con un'ambientazione ispirata a una produzione televisiva internazionale segna un passo significativo nella strategia di valorizzazione del patrimonio culturale locale attraverso il linguaggio del cinema e della fiction globale.

