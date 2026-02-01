Icardi Juventus | Ottolini accelera il contratto proposto all’argentino

La Juventus accelera sui tempi per portare Mauro Icardi in bianconero. I dirigenti bianconeri non vogliono perdere tempo e stanno spingendo per definire l’accordo con l’attaccante argentino. Ottolini ha fretta di chiudere la trattativa e offrire un contratto che possa convincere il giocatore a vestire la maglia della Juventus. La pista rimane calda e i contatti continuano senza sosta.

Icardi Juventus, i bianconeri non mollano la pista che porta all’argentino. Proposto un contratto di un anno e mezzo al giocatore. I dettagli. Il tempo stringe e le ultime ore di calciomercato si stanno trasformando in un vero e proprio thriller per i tifosi bianconeri. La dirigenza della Continassa è al lavoro senza sosta per puntellare il reparto avanzato e consegnare a Luciano Spalletti l’ultimo tassello per la rincorsa scudetto. La Juventus vuole prendere un attaccante in queste ultime ore di calciomercato, consapevole che un innesto di peso possa fare la differenza nella seconda metà della stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Icardi Juventus: Ottolini accelera, il contratto proposto all’argentino Approfondimenti su Icardi Juventus Icardi torna in Serie A? L’ex Inter e la tentazione di tornare in Italia: ecco i club a cui è stato proposto l’attaccante argentino Mauro Icardi potrebbe presto tornare in Serie A, con diverse proposte provenienti da club italiani. Calciomercato Juventus, si accelera per il centrocampo. Ecco i nomi sull’agenda di Ottolini Sul calciomercato della Juventus si intensificano le trattative per il centrocampo, con Ottolini al lavoro per definire le strategie. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Icardi Juventus Bomba Icardi-Juve, si scalda all’improvviso il ritorno in Serie A: la situazioneMauro Icardi è in scadenza col Galatasaray e il rinnovo è in una fase complicatissima: la Juve prova a inserirsi ... calciomercato.it Juventus, Ottolini in missione in Spagna per MinguezaMingueza, classe 1999, ha costruito la propria carriera con solidità e versatilità. Predilige il ruolo di terzino destro, ma la sua duttilità gli permette di adattarsi anche sulla fascia sinistra o ... it.blastingnews.com Mauro #Icardi è stato proposto alla #Juventus. Ci sono già stati dei contatti tra le parti e adesso spetta al club bianconero decidere come muoversi. Nella stessa mattinata, la Juventus ha proseguito i contatti con il #PSG per #KoloMuani:l’accordo con il club fr - facebook.com facebook #Icardi alla #Juventus Gli agenti al lavoro x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.