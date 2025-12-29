Sul calciomercato della Juventus si intensificano le trattative per il centrocampo, con Ottolini al lavoro per definire le strategie. Nonostante il buon andamento in campionato, la società guarda con attenzione alle possibili novità per rafforzare la rosa. La dirigenza valuta attentamente i profili più adatti a sostenere il progetto tecnico, mantenendo alta l’attenzione sulle opportunità di mercato in vista della prossima stagione.

Il buon momento in campionato della Juventus non placa gli animi del popolo bianconero, né tantomeno del suo allenatore, Luciano Spalletti. La sfuriata di metà primo tempo negli spogliatoi dell’ex “Arena Garibaldi” di Pisa, come rivelato dal quotidiano torinese Tuttosport, sarebbe dovuta ad una mancanza di concentrazione dei suoi giocatori. Una manovra quindi poco fluida, che passa soprattutto dal centrocampo, sarebbe il fattore che rende ancora stagnante il gioco della Vecchia Signora. Per questo, nelle ultime ore, sempre più nomi stanno emergendo come futuri papabili acquisti del nuovo arrivato direttore sportivo Marco Ottolini. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Calciomercato Juventus, si accelera per il centrocampo. Ecco i nomi sull’agenda di Ottolini

