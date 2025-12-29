Calciomercato Juventus si accelera per il centrocampo Ecco i nomi sull’agenda di Ottolini
Sul calciomercato della Juventus si intensificano le trattative per il centrocampo, con Ottolini al lavoro per definire le strategie. Nonostante il buon andamento in campionato, la società guarda con attenzione alle possibili novità per rafforzare la rosa. La dirigenza valuta attentamente i profili più adatti a sostenere il progetto tecnico, mantenendo alta l’attenzione sulle opportunità di mercato in vista della prossima stagione.
Il buon momento in campionato della Juventus non placa gli animi del popolo bianconero, né tantomeno del suo allenatore, Luciano Spalletti. La sfuriata di metà primo tempo negli spogliatoi dell’ex “Arena Garibaldi” di Pisa, come rivelato dal quotidiano torinese Tuttosport, sarebbe dovuta ad una mancanza di concentrazione dei suoi giocatori. Una manovra quindi poco fluida, che passa soprattutto dal centrocampo, sarebbe il fattore che rende ancora stagnante il gioco della Vecchia Signora. Per questo, nelle ultime ore, sempre più nomi stanno emergendo come futuri papabili acquisti del nuovo arrivato direttore sportivo Marco Ottolini. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
Leggi anche: Calciomercato Juventus, SOS centrocampo per gennaio: 7 nomi sul taccuino di Comolli, chi potrebbe arrivare in bianconero. Ultimissime
Leggi anche: Calciomercato Juventus, Ceccarini fa i nomi: «Obiettivo rinforzare il centrocampo, chi può arrivare a gennaio». Ha proposto 6 candidati! La sua rivelazione
Calciomercato Juve, Gasperini vuole anticipare i bianconeri a gennaio per il colpo a centrocampo: di chi si tratta; Un grande centrocampista si è offerto anche alla Juve, svolta imminente?; Calciomercato Juve Gasperini vuole anticipare i bianconeri a gennaio per il colpo a centrocampo | di chi si tratta; Calciomercato invernale 2026, Roma accelera su Raspadori. Juve e Inter pronte al domino.
Juventus, Spalletti accelera sul mercato: Hjulmand obiettivo per il centrocampo ma... - Juventus, Spalletti accelera sul mercato: Hjulmand obiettivo per il centrocampo Luciano Spalletti ha già messo mano alla Juventus, lavorando per valorizzare al massimo la rosa sia in Serie ... tuttojuve.com
Juventus, la sfuriata di Spalletti accelera il mercato: assalto a Bernabé, l'ultima idea per Frattesi, chi parte - Sprint sul mercato: c'è un nuovo piano per arrivare a Frattesi. sport.virgilio.it
Calciomercato Juventus, per il centrocampo si pensa sempre a Hjulmand - Sì, perché la Juve pensa anche alla sessione estiva, e il nome grosso nel mirino per il centrocampo ... news-sports.it
SVOLTA CALCIOMERCATO JUVE! Ecco la formula per Frattesi!
Calciomercato Juventus: Derby d'Italia per Norton-Cuffy https://www.calciostyle.it/calciomercato/calciomercato-juventus-derby-ditalia-per-norton-cuffyfsp_sid=1807616 di Alessio Grossi - facebook.com facebook
#Calciomercato - #Juventus- #Tonali: il giocatore chiave per aprire una breccia col #Newcastle - Lo scenario x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.