Icardi torna in Serie A? L’ex Inter e la tentazione di tornare in Italia | ecco i club a cui è stato proposto l’attaccante argentino

Mauro Icardi potrebbe presto tornare in Serie A, con diverse proposte provenienti da club italiani. L’attaccante argentino, attualmente al Paris Saint-Germain, sarebbe stato messo sul tavolo da tre squadre del massimo campionato, secondo quanto riportato da Sportmediaset. La possibile operazione riaccende l’interesse intorno al suo futuro nel calcio italiano.

Icardi torna in Serie A: l’attaccante argentino proposto a tre club di Serie A secondo le indiscrezioni di Sportmediaset. Il calciomercato italiano torna a infiammarsi attorno a un nome che ha segnato la storia recente della Serie A: Mauro Icardi. L’attaccante argentino, attualmente in forza al Galatasaray, sembra essere nuovamente al centro di possibili manovre per un ritorno nel nostro campionato, con diverse società che avrebbero ricevuto segnali concreti da parte del suo entourage per la sessione di gennaio. Secondo quanto riportato dal giornalista di Sportmediaset Orazio Accomando, il profilo dell’ex capitano dell’Inter sarebbe stato proposto formalmente a tre club: Milan, Roma e Como. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

