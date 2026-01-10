Koopmeiners Juve non ci sarà nessun addio | non c’è alcuna trattativa con il Galatasaray per la cessione Le ultimissime

Non ci sono trattative in corso tra la Juventus e il Galatasaray per il trasferimento di Koopmeiners. Il club bianconero ha confermato che il centrocampista olandese rimarrà alla Juventus, assicurando la sua permanenza in rosa. Questa notizia mette fine alle speculazioni di mercato e rafforza la volontà della società di mantenere il giocatore nel progetto attuale.

