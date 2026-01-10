Koopmeiners Juve non ci sarà nessun addio | non c’è alcuna trattativa con il Galatasaray per la cessione Le ultimissime

Non ci sono trattative in corso tra la Juventus e il Galatasaray per il trasferimento di Koopmeiners. Il club bianconero ha confermato che il centrocampista olandese rimarrà alla Juventus, assicurando la sua permanenza in rosa. Questa notizia mette fine alle speculazioni di mercato e rafforza la volontà della società di mantenere il giocatore nel progetto attuale.

Koopmeiners Juve, non ci sarà alcuna separazione: il centrocampista olandese è stato blindato dalla società bianconera. Le ultime notizie. La Juve blinda i suoi gioielli e spegne immediatamente le sirene di mercato provenienti dall’estero. Nelle ultime ore, il mondo bianconero era stato agitato da indiscrezioni insistenti che volevano il Galatasaray pronto a un’offensiva concreta per strappare alla Vecchia Signora Teun Koopmeiners. Voci che avevano creato un certo allarme tra la tifoseria, preoccupata di perdere il giocatore a metà stagione. Tuttavia, lo scenario reale è ben diverso e decisamente rassicurante per l’ambiente e per Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

