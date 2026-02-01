Icardi-Juve il punto sulla trattativa E c’è un retroscena clamoroso…

La trattativa tra Icardi e la Juventus è ancora in piedi, ma ci sono dettagli che fanno discutere. Questa mattina, nel nostro appuntamento quotidiano con le principali trattative di giornata, abbiamo fatto il punto su quello che sta succedendo. Novità e un retroscena clamoroso emergono da fonti vicine alle parti, mentre la questione resta calda e aperta.

Ultimo episodio di Super Blitz, il nostro appuntamento quotidiano con le principali trattative di giornata. Una suggestione turca infiamma le ultime ore di mercato della Juventus, che ha messo gli occhi su Mauro Icardi. Intanto l'Inter insiste per Diaby, mentre il Milan spera di mettere a segno il colpo Mateta.

