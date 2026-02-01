Mauro Icardi potrebbe tornare in Italia e questa volta alla Juventus. La sua possibile riunione con Luciano Spalletti, che aveva già lavorato con lui, ha fatto nuovamente parlare di un ritorno a sorpresa nel calcio italiano. La trattativa si fa più concreta man mano che si avvicina la chiusura del mercato invernale, e tra i tifosi bianconeri cresce la speranza di vedere di nuovo Icardi in azione in Serie A.

Certe storie non finiscono, fanno dei giri immensi e a volte tornano. La verità, però, è che non tutti i ritorni sono uguali e quello di Mauro Icardi nel calcio italiano avrebbe le stimate del clamoroso colpo di scena nel finale della sessione invernale di calciomercato. L’attaccante argentino, uomo da 124 gol con la maglia dell’Inter prima del doloroso divorzio, è nel mirino della Juventus che sta cercando disperatamente una puntero da affiancare a David. L’aspetto più incredibile non sarebbe, però, vedere Icardi con la maglia bianconera, visto che dalla fine della sua storia all’Inter sono passati ormai quasi sei anni. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Icardi e Spalletti, chi si rivede: la coppia (scoppiata) può ritrovarsi alla Juventus

La Juventus torna in testa alla classifica di Serie A, grazie alla vittoria per 2 a 0 contro il Pisa, la quarta consecutiva e la terza in campionato.

Pagina 3 | Spalletti tra campionato e Champions: tutte le risposte su Osimhen e la Juve, poi cita Icardi e...Le dichiarazioni del tecnico della Vecchia Signora alla vigilia della trasferta di Parma e dopo il sorteggio dei playoff che ha messo il Galatasaray sulla strada dei bianconeri ... corrieredellosport.it

#Spalletti vuole #Icardi alla #Juventus Mi ricordo la grande stima nei confronti del ragazzo ai tempi dell’ #Inter Rido x.com

Luciano Spalletti : " Osimhen e Icardi hanno il numero 9 come gruppo sanguinio. Con loro hai le soluzioni e devi solo decidere come rientrare in casa" Non sa più come dirvelo che gli serve un centravanti! - facebook.com facebook