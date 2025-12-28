La Juventus rivede la vetta Spalletti frena | Se gli altri non giocano si può anche andar primi | La nuova classifica di Serie A

La Juventus torna in testa alla classifica di Serie A, grazie alla vittoria per 2 a 0 contro il Pisa, la quarta consecutiva e la terza in campionato. La squadra di Allegri si avvicina temporaneamente all’Inter, che ha però due partite in meno. Spalletti commenta: “Se gli altri non giocano, si può anche andare primi”, sottolineando le dinamiche della stagione. La classifica si mantiene incerta e aperta.

Quarta vittoria di fila, la terza in Serie A. La Juventus riassapora i piani alti della classifica grazie alla vittoria per 2 a 0 contro il Pisa, portandosi momentaneamente a un punto dall’ Inter, che però ha due partite in meno. “La vetta distante un punto? Se gli altri non giocano si può anche andar primi, noi qualche punto qua e là riusciamo a farlo.”, commenta scherzando Luciano Spalletti, che ai microfoni di Dazn prova a inquadrare il periodo bianconero, tra rinnovato entusiasmo e limiti ancora evidenti. I bianconeri infatti soffrono contro il Pisa: tra la fine del primo tempo e l’avvio di ripresa gli avversari colpiscono un palo e una traversa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

