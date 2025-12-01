Juventus Spalletti svela | Yildiz? Sì può giocare da terminale offensivo Chi ha qualità se li si avvicina al pollaio diventa più facile…

Juventus, il tecnico dei bianconeri Luciano Spalletti in conferenza: «Yildiz? Sì, può giocare da terminale offensivo» Domani sera, alle ore 21.00, lo Stadium ospiterà la sfida tra Juventus e Udinese, valida per gli ottavi di Coppa Italia. In vista dell’appuntamento, nella giornata di oggi – lunedì 1 dicembre – il tecnico bianconero si è presentato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Juventus, Spalletti svela: «Yildiz? Sì, può giocare da terminale offensivo. Chi ha qualità, se li si avvicina al pollaio diventa più facile…»

Leggi anche questi approfondimenti

? Luciano Spalletti parla alla vigilia di Juventus-Udinese di Coppa Italia Su Vlahovic: "Penso che almeno 2-3 mesi passano" E come può cambiare l'attacco: "David con Openda, si può. Quelli con la qualità di Yildiz vanno avvicinati al pollaio" - facebook.com Vai su Facebook

La #Juventus di #Spalletti non può fare a meno di Kenan #Yildiz. #CagliariJuventus Vai su X

Spalletti, Yildiz vicino al pollaio e la carta inattesa dal mazzo: “Può essere il regista Juve” - Le dichiarazioni dell'allenatore bianconero alla vigilia degli ottavi di finale di Coppa Italia contro l'Udinese ... Segnala msn.com

Pagina 3 | Spalletti, Yildiz vicino al pollaio e la carta inattesa dal mazzo: “Può essere il regista Juve” - Le dichiarazioni dell'allenatore bianconero alla vigilia degli ottavi di finale di Coppa Italia contro l'Udinese ... Si legge su tuttosport.com

Tacconi racconta: «Bello rivedersi tutti alla Continassa, è stupenda. Spalletti mi ha fatto una buona impressione. Su Yildiz e Locatelli…» - Su Yildiz e Locatelli dico questo» Stefano Tacconi, storico portiere della Juventus, torna a parlare del momento de ... Secondo calcionews24.com

Rinnovo Yildiz, Spalletti svela: «Non spetta a me decidere ma lui è quello della fucilata nella notte». Il segnale del tecnico non lascia dubbi, spiegato il concetto - Il club deve capire il valore per la squadra Luciano Spalletti, nella conferenza stampa di vigil ... juventusnews24.com scrive

Sabatini: “Yildiz condiziona il risultato della Juventus. La mossa di Spalletti di metterlo in panchina in Champions è stata…” - La risposta è difficile perché Yildiz è un ragazzo di 20 anni che ha un rendimento che oscilla tra la prestazione bellissima e ... Segnala tuttojuve.com

Juve-Yildiz, è già tutto deciso: Spalletti se lo fa scappare - Per qualche tifoso Luciano Spalletti se lo è fatto scappare in conferenza stampa, preso dal furore provocato dal fascino di Kenan Yildiz. Riporta juventusnews24.com