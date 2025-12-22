Coppa d’Africa al via! Il Marocco vince all’esordio e apre al meglio la competizione Oggi in campo tre partite con diversi italiani possibili protagonisti

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Coppa d’Africa al via! Il Marocco vince all’esordio contro le Isole Comore di Stefano Cusin grazie a Diaz ed El Kaabi. Oggi tre gare È iniziata la Coppa d’Africa e il match inaugurale ha visto il successo dei padroni di casa del Marocco contro le Isole Comore allenate dall’italiano Stefano Cusin. Allo stadio di apertura, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

