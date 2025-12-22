Coppa d’Africa al via! Il Marocco vince all’esordio e apre al meglio la competizione Oggi in campo tre partite con diversi italiani possibili protagonisti
Coppa d’Africa al via! Il Marocco vince all’esordio contro le Isole Comore di Stefano Cusin grazie a Diaz ed El Kaabi. Oggi tre gare È iniziata la Coppa d’Africa e il match inaugurale ha visto il successo dei padroni di casa del Marocco contro le Isole Comore allenate dall’italiano Stefano Cusin. Allo stadio di apertura, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: C’è la Coppa d’Africa, il Lecce perde tre pedine importanti per sei partite
Leggi anche: Anguissa, Coppa d'Africa alle porte e il Camerun lo spreme: salterà almeno tre partite
La Coppa d’Africa al via tra le polemiche e perché il Senegal ce l’ha con Fabregas; Convocati Coppa d’Africa 2025 chi è stato chiamato per la competizione? Ecco la lista attuale; Coppa d’Africa 2025 | calendario gironi e dove vederla; Marocco-Comore Coppa d’Africa 21-12-2025 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici.
Coppa d’Africa, le classifiche dei gironi: si parte con Marocco-Comore - La classifica aggiornata dei gironi di Coppa d'Africa. gianlucadimarzio.com
Alla Coppa d’Africa di calcio tutti guardano il Marocco - Domenica 21 dicembre inizia la Coppa d’Africa maschile, uno dei tornei di calcio per squadre nazionali più importanti al mondo. ilpost.it
Al via domenica la Coppa d'Africa, il Marocco ospita il torneo e parte favorito - Parte domenica a Rabat con la sfida dei padroni di casa del Marocco contro la nazionale delle isolette di Comore la 35ma edizione della Coppa d'Africa di calcio che andrà in scena fino al 18 ge ... ansa.it
Il risultato della partita inaugurale della Coppa D'Africa Marocco-Comore https://mdst.it/4s7S6pD #SportMediaset - facebook.com facebook
Coppa d'Africa 2025: risultati, classifiche, calendario e tabellone #SkySport x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.