Coppa d’Africa al via! Il Marocco vince all’esordio contro le Isole Comore di Stefano Cusin grazie a Diaz ed El Kaabi. Oggi tre gare È iniziata la Coppa d’Africa e il match inaugurale ha visto il successo dei padroni di casa del Marocco contro le Isole Comore allenate dall’italiano Stefano Cusin. Allo stadio di apertura, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Coppa d’Africa al via! Il Marocco vince all’esordio e apre al meglio la competizione. Oggi in campo tre partite con diversi “italiani” possibili protagonisti

