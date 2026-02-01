I prestiti facili di Banca Progetto e il metodo Di Paolo | soldi per calcio film e un ' giornale gelateria'

La Procura di Roma sta indagando sui prestiti concessi da Banca Progetto, coinvolgendo alcuni imprenditori noti. Secondo le prime verifiche, la banca avrebbe erogato soldi a diverse aziende che operano nel calcio, nel cinema e anche in un’attività di gelateria. Le indagini si concentrano sui criteri usati per concedere i prestiti e sui rapporti tra i soggetti coinvolti. La situazione resta sotto osservazione, mentre gli inquirenti cercano di fare chiarezza sui presunti favori e sulle eventuali irregolarità.

Il filone romano relativo all'inchiesta su Banca Progetto è ricco di nomi di imprenditori importanti. Oltre quello di Simone Giacomini, fondatore di Stardust e Bazr e di cui abbiamo scritto in questo articolo della sezione Dossier, ce ne sono infatti di diversi.

L'inchiesta della procura, supportata dalle nuove informative della Guardia di Finanza, si concentra sull’utilizzo di fondi pubblici destinati a film mai realizzati, che sarebbero stati dirottati nel settore calcistico.

Un'indagine a Roma mette in luce un giro di fidi facili da 64 milioni di euro, coinvolgendo oltre cinquanta persone e società.

