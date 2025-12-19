64 milioni di euro di fidi facili Ecco le società e gli imprenditori coinvolti a Roma nell' indagine Banca Progetto

Un'indagine a Roma mette in luce un giro di fidi facili da 64 milioni di euro, coinvolgendo oltre cinquanta persone e società. Tra accuse di finanziamenti sospetti e pratiche illecite, l'inchiesta di Banca Progetto svela un sistema complesso che mette in discussione la trasparenza e l'integrità del settore finanziario.

Oltre cinquanta indagati tra persone fisiche e giuridiche. 64 milioni di euro di finanziamenti sospetti. Diciotto società romane coinvolte. Imprenditori che nella Capitale si sono fatti un nome. Professionisti e aziende che sono finite al centro di una inchiesta della procura di Roma che ha.

