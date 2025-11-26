gaza israele riconsegna corpi 15 palestinesi

I funzionari ospedalieri di Gaza hanno dichiarato mercoledì che Israele ha consegnato altri 15 corpi di palestinesi, completando l’ultimo scambio previsto nella prima fase del cessate il fuoco. Martedì sera Hamas ha restituito i resti dell’ostaggio israeliano Dror Or, che secondo l’esercito israeliano è stato ucciso dai miliziani nel loro attacco del 7 ottobre 2023. Per ogni ostaggio deceduto riconsegnato, lo Stato ebraico ha accettato di restituire 15 corpi palestinesi. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

