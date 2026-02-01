Nuovi documenti collegano Jeffrey Epstein a Buckingham Palace e mostrano il principe Andrea in una posizione imbarazzante. Nei file trapelati, si vede l’ex principe Andrea a quattro zampe sul pavimento con una donna. Inoltre, emerge uno scambio di email in cui Epstein sembra essere stato invitato a una cena a Buckingham. La rivelazione ha sorpreso molti e mette ancora più in discussione i legami tra Epstein e l’élite britannica.

Come la maggior parte dei documenti dei file Epstein, le foto sono presentate senza alcun tipo di contesto. Inoltre, come molti dei documenti divulgati dal Dipartimento di Giustizia, sono sconcertanti e sembrano di natura sinistra, un'impressione che non è certo aiutata dalle barre nere poste sul volto della donna. Il fratello di Re Carlo III è stato privato del suo titolo onorifico reale lo scorso autunno, poiché lo scandalo che da anni circonda la sua relazione con il criminale sessuale condannato Jeffrey Epstein ha portato il suo rapporto con la famiglia al punto di rottura. Infatti, Mountbatten-Windsor dovrebbe presto lasciare la Royal Lodge, la sua residenza a Windsor Palace dove ha ospitato Epstein e la cospiratrice condannata Ghislaine Maxwell nel 2006. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - I nuovi Epstein file sembrano mostrare l'ex principe Andrea «a quattro zampe» su una donna sul pavimento

Approfondimenti su Jeffrey Epstein File

Ultime notizie su Jeffrey Epstein File

