Pompei furto all' atelier del fratello di Maria Rosaria Boccia

Una banda di ladri ha preso di mira l’atelier del fratello di Maria Rosaria Boccia a Pompei. I ladri sono entrati nella notte e hanno portato via alcuni oggetti di valore. La famiglia si è resa conto del furto al risveglio e ha chiamato subito le forze dell’ordine. Indagano le polizie per risalire agli autori e recuperare la refurtiva.

Furto all'atelier del fratello di Maria Rosaria Boccia in provincia di Napoli: ladri in azione nella notte. I carabinieri della stazione di Pompei sono intervenuti a via Plinio per un furto consumato. Secondo quanto si apprende, ignoti – entrando dalla porta posteriore – si sono introdotti nel.

