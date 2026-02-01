I media statunitensi | Oggi raid sull’Iran Trump sui pasdaran | Se la fanno sotto

Le notizie arrivano dall’America: un raid sull’Iran è in corso e i media statunitensi ne parlano come di un’azione imminente. Donald Trump, invece, minaccia i pasdaran: «Se si fanno sotto…». I sauditi, finora contrari a un’azione militare, ora fanno pressione su Washington: «Se non intervenite, il regime si rafforza». La situazione resta tesa e ancora tutta da seguire.

I sauditi, finora contrari all'escalation, premono su Washington: «Se non agisce, rafforza il regime». Teheran confida in Ankara. L'attacco militare americano all'Iran potrebbe essere a un passo. Secondo il sito Drop Site, Donald Trump potrebbe autorizzare un'operazione militare contro la Repubblica islamica già nella giornata di oggi. In particolare, Washington sarebbe pronta a prendere di mira non soltanto i siti nucleari e gli impianti per la realizzazione di missili balistici ma anche la stessa leadership del regime khomeinista.

