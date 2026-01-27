iran teheran convoca ambasciatrice italiana dopo la proposta di tajani sui pasdaran

L’Iran ha convocato l’ambasciatrice italiana a Teheran, Paola Amadei, in risposta alla proposta di Tajani di includere i pasdaran nella lista delle organizzazioni terroristiche, suscitando tensioni tra i due paesi.

L’ambasciatrice d’Italia a Teheran, Paola Amadei, è stata convocata al ministero degli Esteri della capitale iraniana dalle autorità locali in seguito all’annuncio del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, di voler proporre giovedì alla riunione dei ministri degli Esteri europei a Bruxelles l’inclusione dei Guardiani della Rivoluzione (i pasdaran, ndr) nella lista delle organizzazioni terroristiche. La notizia, riportata dal Teheran Times è stata confermata da fonti diplomatiche italiane. Iran International, citando media di Stato iraniani, evidenzia che il ministero degli Esteri iraniano martedì ha definito “ dichiarazioni irresponsabili ” quelle del ministro Tajani sui Pasdaran e che, dopo la convocazione dell’ambasciatrice, il direttore generale per l’Europa occidentale del ministero degli Esteri iraniano ha messo in guardia da quelle che ha definito conseguenze dannose dell’etichettatura dei Guardiani della rivoluzione e ha esortato l’Italia a rivedere quelli che ha definito approcci sconsiderati nei confronti dell’Iran. 🔗 Leggi su Lapresse.it

