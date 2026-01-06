Iran raid nell' ospedale | i pasdaran sparano per arrestare i manifestanti ricoverati

In Iran, un episodio recente ha suscitato preoccupazione: i pasdaran hanno effettuato un raid in un ospedale di Ilam, sparando per arrestare manifestanti ricoverati. Questo evento si inserisce in un contesto di crescente tensione interna, evidenziando le difficoltà del paese nel gestire le proteste e le criticità sociali in atto. La situazione rimane sotto osservazione, mentre le autorità affrontano le conseguenze di questa escalation.

Nel contesto di una nuova fase di forte tensione interna, dall’ Iran giungono preoccupanti notizie relative a un grave episodio avvenuto nella città occidentale di Ilam, a circa 515 chilometri da Teheran. Numerosi video circolati online mostrano forze di sicurezza iraniane in tenuta antisommossa fare irruzione in un ospedale cittadino, dove si trovavano manifestanti feriti in seguito agli scontri dei giorni precedenti. Nelle immagini, risalenti al 4 gennaio scorso, si vedono agenti armati entrare nelle corsie e nei reparti; secondo attivisti e testimoni, durante l’operazione sarebbero stati esplosi colpi d’arma da fuoco, con l’uccisione di alcuni manifestanti ricoverati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Iran, raid nell'ospedale: i pasdaran sparano per arrestare i manifestanti ricoverati Leggi anche: Iran, Usa condannano raid in ospedale: "Crimine contro l'umanità" Leggi anche: Fuga di monossido nell’alloggio. Tre ricoverati in ospedale La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Netanyahu, attraverso Putin, ha fatto sapere all'Iran che non c'è la volontà di attaccare - L'esercito israeliano annuncia una misura di sorveglianza elettronica in Cisgiordania che, secondo i media, riguarda i coloni; Iran, Usa condannano raid in ospedale: Crimine contro l'umanità; Iran Usa condannano raid in ospedale | Crimine contro l' umanità. Iran, Usa condannano raid in ospedale: "Crimine contro l'umanità" - Il dipartimento di Stato americano ha definito un "crimine contro l'umanità" il raid delle forze di sicurezza iraniane ... msn.com

Iran, 35 morti e 1.200 arresti, il regime spara su un ospedale dove erano radunati attivisti - Il bilancio delle vittime delle violenze è salito ad almeno 35 morti, mentre le manifestazioni cominciate due settimane fa, non a ... msn.com

Iran, video con spari sui manifestanti feriti in ospedale: il governo apre un’indagine - Un episodio che, riporta Ap, ha provocato la reazione del dipartimento di Stato americano e ha spinto ieri sera il presidente iraniano Masoud Pezeshkian a incaricare il ministero degli Interni a ... unionesarda.it

Iran, Usa condannano raid in ospedale: "Crimine contro l'umanità" x.com

In un post X Yair Lapid, ex premier israeliano e attualmente leader dell’opposizione in Israele, invita l’Iran a guardare cosa sta succedendo in queste ore in Venezuela, attaccata dagli Stati Uniti con raid aerei nella notte tra il 2 e 3 gennaio. “Il regime iraniano d - facebook.com facebook

