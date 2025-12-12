Perugia nuove onorificenze dell’Ordine Al merito della Repubblica Italiana | i nomi degli insigniti

Il 16 dicembre a Perugia, il prefetto Francesco Zito consegnerà dodici nuove onorificenze dell’Ordine

Il 16 dicembre Francesco Zito, prefetto di Perugia, conferirà 12 onorificenze dellOrdine “Al merito della Repubblica Italiana”. La cerimonia si terrà nel Salone Bruschi della Prefettura di Perugia. Il riconoscimento, scrive la Prefettura, conferito con decreto del Presidente della Repubblica, è. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

