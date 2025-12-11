Colleferro C’è anche la Consigliera comunale Luigia Fagnani tra gli insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana
Il 11 dicembre, a Colleferro, si sono svolte le cerimonie di consegna dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Tra i riconosciuti, figura anche la Consigliera comunale Luigia Fagnani, che ha ricevuto questo prestigioso onore per il suo impegno e contributo alla comunità locale.
Cronache Cittadine COLLEFERRO – C’è anche Luigia Fagnani, la Consigliera comunale di Colleferro, tra gli insigniti di questa mattina, 11 Dicembre, delle L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
Giovanni Raineri, per gli amici Nanni, debutterà oggi come commissario tecnico della nazionale italiana femminile di rugby nel prestigioso torneo del 6 Nazioni. Nanni, nato a Colleferro, ha raggiunto come giocatore di rugby prestigiosissimi traguardi: due volt - facebook.com Vai su Facebook