Colleferro C’è anche la Consigliera comunale Luigia Fagnani tra gli insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Il 11 dicembre, a Colleferro, si sono svolte le cerimonie di consegna dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Tra i riconosciuti, figura anche la Consigliera comunale Luigia Fagnani, che ha ricevuto questo prestigioso onore per il suo impegno e contributo alla comunità locale.

