I cacciatori morti nel bosco salme ancora sotto sequestro | slittano i funerali

I funerali dei tre cacciatori trovati morti lo scorso 28 gennaio in contrada Carìstia di Montagnareale sono stati rinviati. Le salme sono ancora sotto sequestro e non ci sono ancora date ufficiali per le esequie. La famiglia e le autorità attendono ancora gli esiti delle indagini prima di stabilire quando si terranno i funerali.

La decisione della Procura che non ha concesso il nulla osta per restituire i corpi ai familiari. Proseguono le indagini Rimandati a data da destinarsi i funerali dei tre cacciatori trovati morti il 28 gennaio scorso in contrada Carìstia di Montagnareale. Alle famiglie è stato comunicato che i corpi rimangono a disposizione dell'autorità giudiziaria che non ha concesso il nulla osta. Proprio stamane le onoranze funebri avevano provveduto a sistemare le salme all'interno delle bare ed erano stati affissi anche i necrologi che annunciavano per la tarda mattinata di domani la partenza dall'ospedale Papardo di Messina del feretro di Antonio Gatani per raggiungere Patti, dove nel pomeriggio nella chiesa Concattedrale sarebbe stato celebrato il funerale.

