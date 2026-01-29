Mistero sui Nebrodi | tre cacciatori trovati morti nel bosco

Questa mattina, tre cacciatori sono stati trovati morti nel bosco sui Nebrodi, in una zona difficile da raggiungere nel Messinese. I corpi sono stati scoperti da un altro cacciatore che si trovava sul posto e ha dato l’allarme. Le autorità stanno indagando per capire cosa sia successo, ma ancora non ci sono certezze sulle cause del decesso. La zona è isolata e le condizioni del terreno complicano le operazioni di rilievo. La comunità locale si chiede cosa possa aver portato a questa tragedia improvvisa.

Ritrovamento in una zona impervia del Messinese. Quello che è accaduto sui Nebrodi ha ancora molti punti oscuri. Tre uomini sono stati rinvenuti senza vita in un'area boschiva, senza che al momento emerga una pista investigativa prevalente. Le vittime, tutte senza precedenti penali e lontane da ambienti criminali, sono state identificate come due fratelli e un anziano. I carabinieri hanno già ascoltato una quarta persona, ma le indagini restano aperte: tra le ipotesi c'è quella di un duplice omicidio seguito da suicidio, ma non viene esclusa la presenza di un altro responsabile, o addirittura di più persone.

