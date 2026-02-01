I Beatles tornano sul grande schermo con quattro film diversi, ognuno raccontato dal punto di vista di uno dei quattro componenti. Le prime immagini, sotto forma di cartoline, mostrano gli attori nei panni dei Fab Four e sono già state distribuite in varie parti dell’Occidente, creando entusiasmo tra i fan.

Quattro film per i quattro Beatles. E le cartoline con gli attori nei panni dei Fab Four sono già state distribuite ai quattro angoli dell’Occidente. Ne dà notizia Variety ricordando che ad interpretare i celebri quattro di Liverpool nel film diretto da Sam Mendes saranno: Paul Mescal nei panni di Paul McCartney, Barry Keoghan in quelli di Ringo Starr, Harry Dickinson in quelli di John Lennon e Joseph Quinn in quelli di George Harrison. S’intitolerà quindi The Beatles – A Four Film Cinematic Event e saranno quattro lungometraggi che verranno distribuiti in contemporanea nell’aprile del 2028. Le foto degli attori che compongono la band sono state diffuse non sul web o su riviste cartacee bensì fisicamente come cartoline omaggio distribuite in gran segreto giovedì scorso ai quattro angoli del globo: a Liverpool all’Institute for performing arts (una scuola co-fondata da McCartney) e nella casa d’infanzia di Lenno n; ad Amburgo presso la celebre Cavern Club, al Beatles Monument, al Kaiserkeller e al The Star Club; in una decina di negozi di dischi, di abbigliamento vintage, di caffè e bar di New York, compresi Strawberry Fields a Central Park e all’università Columbia; infine a Tokyo al The Capital Hotel, poi alla Tower records di Shibuya, al Broadway diner di Yoyogi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - I Beatles tornano al cinema in quattro film, narrati secondo il punto di vista di ognuno dei Fab Four: prime immagini diffuse come cartoline

Approfondimenti su Beatles Cinema

Questa mattina sono state diffuse le prime immagini dei protagonisti dei quattro film di Sam Mendes dedicati ai Beatles.

Sony Pictures ha pubblicato le prime immagini di

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Beatles Cinema

Argomenti discussi: Robbie Williams fa la storia: ha più album dei Beatles al numero 1 della classifica; Beatles , i 4 film di Sam Mendes hanno le prime foto (e le somiglianze sono incredibili); The Beatbox, il tempo torna indietro; Beatles al cinema: prime immagini dei biopic di Sam Mendes.

I Beatles stanno tornando! Eccoli nelle prime immagini del grande evento [FOTO]Sono state diffuse alcune prime immagini degli attori di The Beatles – A Four-Film Cinematic Event: ecco come saranno nei film ... bestmovie.it

Tutti i dischi dei Beatles, dal peggiore al miglioreL’evoluzione notevole in meno di dieci anni. Le ragioni di un fascino senza tempo. Una classifica degli album, da quando erano considerati un gruppo per ragazzine a quando hanno cambiato la musica pop ... rollingstone.it

Cresce l'attesa per la versione cinematografica dei "Fab Four" di Liverpool - facebook.com facebook