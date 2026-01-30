I Fab Four di Sam Mendes | Svelate le prime immagini dei protagonisti del biopic sui Beatles

Sony Pictures ha diffuso i primi sguardi ufficiali su The Beatles — A Four-Film Cinematic Event, l’ambizioso progetto cinematografico diretto da Sam Mendes. L’annuncio è avvenuto in modo singolare attraverso la distribuzione di cartoline presso il Liverpool Institute for Performing Arts, istituzione co-fondata da Paul McCartney. Il progetto si comporrà di quattro pellicole distinte, ognuna focalizzata sulla prospettiva di uno dei membri della band, offrendo una visione corale e senza precedenti della loro storia. Le immagini confermano le trasformazioni dei quattro protagonisti principali: Paul Mescal nel ruolo di Paul McCartney, Harris Dickinson in quello di John Lennon, Joseph Quinn come George Harrison e Barry Keoghan nei panni di Ringo Starr. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

Barry Keoghan ha pubblicato sui social le prime foto ufficiali delle star nei panni dei Fab Four.

