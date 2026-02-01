Alessandro Calista il poliziotto picchiato a Torino | la caduta i calci alla testa le tre martellate Ho solo fatto il mio dovere

Alessandro Calista, il poliziotto che è stato picchiato a Torino, ha appena lasciato l’ospedale. L’agente di 29 anni è stato aggredito sabato scorso da alcuni antagonisti e ha subito una serie di violenze: è stato colpito con calci alla testa, è caduto a terra e ha ricevuto tre martellate. Ora, dopo il pronto intervento dei medici, l’agente racconta di aver agito solo per fare il suo dovere. È sposato e ha un figlio, e si trova ancora sotto shock per quello che è successo.

TORINO «Sto bene e vi ringrazio per la vicinanza, ho fatto solo il mio dovere». Alessandro Calista risponde al telefono con un filo di voce, è ricoverato in codice azzurro all'ospedale Molinette dopo il pestaggio subito da un gruppo di una decina di manifestanti. «Adesso non posso parlare, mi stanno ancora medicando», racconta dal reparto dove è ricoverato con altri cinque colleghi. Il poliziotto, 29 anni, fa parte degli oltre mille agenti inviati a Torino per gestire il corteo in risposta allo sgombero di Askatasuna. Nato a Pescara, sposato e con un figlio, Calista è in servizio al reparto mobile di Padova.

Alessandro Calista, agente del Reparto Mobile di Padova, è stato preso a martellate durante gli scontri di sabato 31 gennaio a Torino.

Durante il corteo di Askatasuna a Torino, un poliziotto di 29 anni è stato aggredito con martelli e calci.

