Ho fatto solo il mio dovere Chi è il poliziotto ferito dalla banda del martello

Un poliziotto di 29 anni, originario di Pescara, è stato ferito durante una manifestazione a Torino. Si chiama Alessandro Calista, lavora al reparto mobile di Padova ed era in servizio quando un gruppo di manifestanti ha attaccato con un martello. Lui ha detto di aver fatto solo il suo dovere, ma ora si trova in ospedale con ferite serie. La scena si è svolta nel cuore della protesta, e l’episodio ha suscitato sdegno tra le forze dell’ordine e tra i cittadini.

Ha 29 anni, è nato a Pescara, sposato e con un figlio, in servizio al reparto mobile di Padova. È Alessandro Calista, il poliziotto vittima del brutale pestaggio a colpi di martello da parte di un gruppo di manifestanti del corteo pro Askatasuna a Torino. "Mi sono ritrovato da solo tra gli incappucciati, non so quanti fossero, ma erano tanti, sono finito per terra, ho perso il casco mentre mi prendevano a calci, ho provato a proteggermi la testa, poi ho sentito un dolore terribile alla coscia", racconta dall'ospedale Molinette dove è ricoverato in codice azzurro parlando al Corriere della sera. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Alessandro Calista, il poliziotto che è stato picchiato a Torino, ha appena lasciato l’ospedale.

