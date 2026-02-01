Ho fatto solo il mio dovere Il poliziotto massacrato a Torino parla dall' ospedale

Un poliziotto finisce in ospedale dopo essere stato brutalmente aggredito a Torino. La scena si svolge davanti agli occhi di tutti, con antagonisti che lo circondano, il casco che vola via e poi i colpi, le martellate e le botte. Lui, ancora ferito, dice semplicemente:

Gli antagonisti che lo accerchiano, il casco che vola via e poi i calci, le martellate e la violenza: le immagini del poliziotto picchiato a Torino sono l'emblema di una serata di follia voluta da Askatasuna e dai suoi sodali contro lo Stato. Perché in quel momento non c'era altro che puro odio nei confronti di chi indossa una divisa e rappresenta l'Italia, ingiustificato e, soprattutto, ingiustificabile. L'agente al centro di quella violenza cieca è Alessandro Calista, 29 anni, in servizio presso la Squadra mobile di Padova ma originario di Pescara. " Sto bene e vi ringrazio per la vicinanza, ho fatto solo il mio dovere ", ha dichiarato al telefono al Corriere della sera mentre ancora si trovava in pronto soccorso, da dove poi è stato ricoverato per le gravi fratture riportate dal pestaggio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

