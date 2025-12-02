Michele Emiliano saluta la Regione | Ho fatto il mio dovere Puglia motore del Sud

Foggiatoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, martedì 2 dicembre, in Regione Puglia a Bari, Michele Emiliano ha tenuto il discorso di saluti rivolto ai dipendenti e ai cittadini pugliesi. Michele Emiliano lascia via Gentile dopo 10 anni, al suo posto il presidente eletto Antonio Decaro.Il contenuto integrale dell'intervento. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

