Michele Emiliano saluta la Regione | Ho fatto il mio dovere Puglia motore del Sud

Questa mattina, martedì 2 dicembre, in Regione Puglia a Bari, Michele Emiliano ha tenuto il discorso di saluti rivolto ai dipendenti e ai cittadini pugliesi. Michele Emiliano lascia via Gentile dopo 10 anni, al suo posto il presidente eletto Antonio Decaro.Il contenuto integrale dell'intervento. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

EMILIANO SALUTA LA REGIONE PUGLIA NEL GIORNO DEL PASSAGGIO DI CONSEGNE Michele Emiliano ha concluso il suo mandato alla guida della Regione Puglia con un incontro nell’Agorà del Consiglio regionale a Bari, un momento particolarmente - facebook.com Vai su Facebook

“Emiliano e Anm inopportuni: garantire imparzialità magistratura”. Parla il pm antimafia Visone “Una decisione assolutamente inopportuna”. Così al Foglio Giuseppe Visone, pm antimafia di Napoli, commenta la richiesta avanzata da Michele Emiliano di rientra Vai su X

Michele Emiliano saluta la Regione: "Ho fatto il mio dovere, Puglia motore del Sud" - Questa mattina, martedì 2 dicembre, in Regione Puglia a Bari, Michele Emiliano ha tenuto il discorso di saluti rivolto ai dipendenti e ai cittadini pugliesi. foggiatoday.it scrive

Emiliano saluta i dipendenti della Regione: "Mi sento forte grazie a tutti i pugliesi" - Questa mattina, nella sede del Consiglio regionale della Puglia, in via Gentile, il governatore uscente ha ringraziato tutti i lavoratori delle ente che ha guidato negli ultimi 10 anni ... Scrive baritoday.it

Emiliano, è l’ultimo abbraccio alla Regione: “Ho solo fatto il mio dovere” - Emiliano, l’ultimo abbraccio alla Regione: “Ho solo fatto il mio dovere” BARI – Un discorso più da “commiato di famiglia” che da cerimonia istituzionale. Secondo statoquotidiano.it

Michele Emiliano in lacrime ha salutato i dipendenti regionali - Ho la stessa serenità di quando ti laurei o vinci un concorso, per me ovviamente quello in magistratura, il senso di aver compiuto il proprio dovere e di ave ... Secondo ilcorrieredelgiorno.it

Emiliano si congeda dalla Regione, 'Ne è valsa la pena' - "Mi permetterete anche di fare i miei auguri al presidente eletto Antonio Decaro, di fargli l'augurio di potere vivere questa esperienza con pienezza, sia dal punto di vista personale che dal punto di ... Riporta ansa.it

Regione Puglia, Emiliano saluta tutti e si commuove: “Vi voglio bene”. Cori da stadio: “C’è solo un presidente” - Michele Emiliano ha salutato tutti dal palco allestito nell’Agorà del Consiglio regionale dove ha ... Si legge su msn.com