Guerriglia urbana a Torino

Ieri a Torino sono tornate le proteste violente. Gruppi di manifestanti hanno lanciato sassi e fumogeni contro le forze dell’ordine, che hanno risposto con idranti e cariche. La situazione è diventata tesa nel centro città, con alcuni negozi danneggiati e strade bloccate. La protesta si inserisce in un clima di tensione tra Milano e Torino, con le piazze che si sono riempite di polizia per evitare escalation.

L'asse della protesta tra Milano e Torino si è riacceso ieri, segnando un momento di altissima attenzione politica e sociale nel Nord Italia. Nonostante le differenti matrici delle mobilitazioni, il filo conduttore è apparso chiaramente l'opposizione alle politiche di sicurezza e alla gestione degli spazi urbani. Se a Torino il focus è rimasto la difesa identitaria di un centro sociale storico dopo lo sgombero di Corso Regina Margherita, a Milano la contestazione ha assunto contorni internazionali, puntando il dito contro l'agenzia statunitense Ice in un clima di sorveglianza massiccia che ha evitato o scontri diretti.

