Il 31 gennaio a Torino, tre cortei si mobilitano con l’obiettivo di

Non chiamatela assemblea, chiamatela chiamata alle armi contro la legalità. Nelle aule del Campus Einaudi di Torino – istituzione pubblica trasformata ormai da tempo in roccaforte dei collettivi – è andato in scena il delirio di onnipotenza della galassia antagonista. Orfani del loro covo di corso Regina Margherita, sequestrato dopo 29 anni di occupazione abusiva, i portavoce di Askatasuna hanno utilizzato l’ateneo come piattaforma politica per lanciare una sfida frontale al governo Meloni. Con una decisione che lascia attoniti, l’Ateneo torinese ha spalancato le porte ai professionisti del disordine di Askatasuna per la loro assemblea nazionale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Il 31 gennaio accerchieremo: 3 cortei per prenderci la città”: la minaccia di Askatasuna all’università di Torino annuncia la guerriglia urbana

