Guerriglia Torino Bonelli-Fratoianni | noi da sempre non violenti

Durante una manifestazione a Torino, alcuni manifestanti sono scesi in strada e hanno fatto scoppiare il caos. La polizia ha risposto con cariche e fumogeni, mentre i partecipanti cercano di mantenere la calma. Bonelli e Fratoianni, presenti alla protesta, ribadiscono che loro sono sempre stati contro la violenza e trovano inaccettabile quanto accaduto. La situazione resta tesa e si attendono sviluppi nelle prossime ore.

"Per noi che siamo da sempre non violenti quello che è successo durante la manifestazione di Torino è inaccettabile. Esprimiamo la nostra piena solidarietà ai membri della troupe RAI che è stata oggetto di una inaccettabile aggressione e agli agenti feriti. Lo dichiarano in una nota Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Avs."Rigettiamo i volgari attacchi nei confronti dei nostri esponenti che hanno partecipato alla manifestazione in modo del tutto pacifico e non violento" concludono. (askanews)

