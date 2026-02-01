Questa mattina a Torino si sono verificati scontri violenti tra polizia e gruppi di manifestanti. Durante le proteste, un agente è stato colpito a martellate e si trova ora in ospedale. I violenti hanno incendiato alcuni veicoli e danneggiato negozi nel centro della città. La polizia ha cercato di respingere gli assalti, ma la situazione è rimasta tesa per ore. Nessuno sa ancora con certezza chi siano i responsabili di questa escalation.

Un poliziotto isolato, finito a terra, colpito a martellate da un gruppo di manifestanti con il volto coperto. È una delle immagini più crude della giornata di ieri a Torino e racconta meglio di qualunque slogan il livello di violenza raggiunto durante gli scontri seguiti alla manifestazione per lo sgombero dell’ex centro sociale Askatasuna. Un’aggressione mirata, rapida, portata a termine mentre attorno infuriava il caos, che ha segnato il punto di non ritorno di due ore di guerriglia urbana come la città non vedeva da anni. A poche decine di metri dall’ex centro sociale, un tratto di corso Regina Margherita si è trasformato in un campo di battaglia: un furgone della polizia dato alle fiamme, agenti costretti a fuggire dai mezzi, lanci di bombe carta, fuochi d’artificio sparati ad altezza d’uomo, sassi di grandi dimensioni, martelli e assalti coordinati contro uomini in divisa e obiettivi simbolici. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Torino, la guerriglia organizzata: chi sono i violenti che hanno incendiato la città

Il 31 gennaio a Torino, tre cortei si mobilitano con l'obiettivo di

