Acca Larenzia | Fratoianni ' atti violenti sempre da condannare ma da dirigenti Fdi ipocrisia'

L’evoluzione politica in Italia continua a suscitare discussioni, come nel caso di Acca Larenzia. Fratoianni sottolinea l’importanza di condannare ogni forma di violenza, evidenziando al contempo l’ipocrisia percepita nelle posizioni di alcuni rappresentanti di Fratelli d’Italia. La vicenda mette in luce come il linguaggio e i comportamenti dei leader politici possano influenzare il clima sociale e la percezione pubblica, richiedendo un impegno condiviso per il rispetto delle regole e dei

Roma, 7 gen. (Adnkronos) - "Non c'è alcun dubbio che gli atti di violenza debbano essere sempre condannati, ma per Fratelli d'Italia non può esistere un doppio standard di comportamento: solo due giorni fa ad Empoli il segretario del partito di Giorgia Meloni incitava allo sterminio degli avversari di sinistra. Ebbene, non un dirigente nazionale di FdI si è degnato di dire una parola, da Arianna Meloni a Donzelli, da Malan a Foti a Bignami hanno fatto finta di niente". Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs. "Se vogliono contribuire davvero ad un clima diverso nel Paese - prosegue il leader di SI - tronchino ogni incitamento all'odio nelle loro fila.

