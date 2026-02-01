Askatasuna fermato un sospettato per l’aggressione del poliziotto | è un 22enne di Grosseto

La polizia ha fermato un ragazzo di 22 anni di Grosseto sospettato dell’aggressione a un agente. Il poliziotto è stato picchiato con calci, pugni e anche con un martello. Sono stati gli altri agenti a intervenire in tempo per salvargli la vita e portarlo in salvo. Ora il giovane si trova in centrale, in attesa di ulteriori accertamenti.

Il 29enne è stato colpito con calci, pugni e anche colpi di martello. A sottrarlo a tali violenze sono stati i colleghi, che lo hanno immediatamente soccorso. Il giovane è stato ricoverato con contusioni multiple e una ferita da martello sulla coscia sinistra Svolta nelle indagini sulle violenze che si sono verificate ieri a Torino, nel corso della manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. Un ragazzo è stato arrestato con l'accusa di essere uno dei presunti autori dell'aggressione al poliziotto Alessandro Calista, che ieri è stato accerchiato e aggredito da un gruppo di antagonisti nel corso del corteo.

