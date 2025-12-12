supergirl milly alcock potrebbe aver spoilerato un cameo nel film

Milly Alcock, nota per il suo ruolo in Supergirl, potrebbe aver involontariamente svelato un cameo nel prossimo film del DC Universe di James Gunn. L'obiettivo del regista è creare produzioni autonome, minimizzando le connessioni tra le varie opere e offrendo ai fan esperienze indipendenti e comprensibili.

Uno degli obiettivi di James Gunn con il DC Universe è quello di rendere ogni film e serie TV autonomo, riducendo al minimo la quantità di “compiti a casa” che i fan devono svolgere per comprendere appieno un progetto specifico. Tuttavia, il DCU è ancora un universo condiviso, il che significa che ci si devono aspettare crossover tra varie trame e personaggi. Ogni volta che arriva una nuova uscita, gli spettatori non sanno mai chi apparirà. Peacemaker ha fatto un cameo in Superman, e Lex Luthor ha finito per avere un ruolo significativo nella seconda stagione di Peacemaker. La prossima estate uscirà Supergirl, e anche se il film è incentrato principalmente sul viaggio personale di Kara Zor-El, sembra che ci sarà almeno un cameo importante del DCU. Nerdpool.it

Supergirl, Milly Alcock ha anticipato un importante cameo nel prossimo film del DCU - Milly Alcock interpreta Supergirl nell'omonimo film in arrivo nel DCU e ha anticipato un importante cameo previsto nel film. comingsoon.it

Il ritorno di Superman nel film Supergirl della DCU è stato ufficialmente confermato - Superman apparirà in Supergirl (2026): Milly Alcock conferma una scena in lingua kryptoniana che rivela il legame tra Kara e Clark. cinefilos.it

Online il trailer in italiano di Supergirl, il nuovo film DC con Milly Alcock nei panni di Kara Zor-El. Scopri il primo sguardo alla storia e ai personaggi. https://gametimers.it/il-primo-trailer-in-italiano-di-supergirl-e-finalmente-online/ - facebook.com Facebook

Supergirl: nel trailer del film con Milly Alcock anche Lobo e il ritorno di Krypto X.com