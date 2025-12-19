Supergirl questa grande star di Hollywood avrà un cameo nel film DCU?

Nuovi dettagli emersi dalle proiezioni di prova del prossimo capitolo del DC Universe svelano un possibile cameo inaspettato di una grande star di Hollywood in Supergirl. Le reazioni dei presenti sono state generalmente positive, anche se non entusiastiche, lasciando aperta la suspense sui futuri sviluppi del film e sull’effettivo coinvolgimento di questa celebrità. Un’anticipazione che ha già catturato l’attenzione dei fan e degli appassionati di DC.

Questa settimana si è tenuta una proiezione di prova di Supergirl e diversi addetti ai lavori hanno condiviso opinioni (per lo più) positive, anche se non entusiastiche, riguardo al film. Ora è emerso qualche dettaglio in più, tra cui la notizia che un certo attore dovrebbe prestare la sua voce a un personaggio misterioso. Nell'ultima puntata del suo podcast The Hot Mic, Jeff Sneider ha rivelato ciò che la sua fonte gli ha detto riguardo al prossimo film del DC Universe.

