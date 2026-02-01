Greenland 2 – Migration | La fine dell’odissea per la famiglia Garrity

La famiglia Garrity ha finalmente lasciato l’isola, segnando la fine della loro odissea. Dopo settimane di fuga e pericoli, sono riusciti a mettersi in salvo, lasciandosi alle spalle il disastro. La scena di ieri è stata una corsa contro il tempo, con i soccorritori che sono intervenuti per portare in salvo gli ultimi superstiti. Ora la loro storia si unisce a quella di molte altre persone che hanno vissuto momenti di paura e speranza nel film Greenland 2: Migration, arrivato nelle sale italiane lo scorso 29 gennaio.

Abbiamo visto Greenland 2: Migration, il disaster movie distribuito nelle sale italiane dal 29 gennaio 2026. Questa è la nostra recensione. Prodotto da STX Entertainment e diretto ancora una volta da Ric Roman Waugh, il film rappresenta il seguito diretto del cult del 2020. Con una durata di circa 120 minuti, la pellicola vede il ritorno della coppia protagonista formata da Gerard Butler (John Garrity) e Morena Baccarin (Allison Garrity). La fotografia è curata da Dana Gonzales, mentre la colonna sonora è firmata da David Buckley. Qual è la trama di Greenland 2: Migration? Dopo aver sopravvissuto all'impatto della cometa Clarke nel bunker in Groenlandia, la famiglia Garrity è costretta ad abbandonare l'unico luogo sicuro per intraprendere un pericoloso viaggio attraverso un'Europa devastata e ghiacciata.

