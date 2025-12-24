Greenland 2 | Migration | Online il trailer ufficiale italiano

Gerard Butler è pronto ad una nuova lotta per la sopravvivenza post-apocalittica in Greenland 2: Migration. Lucky Red ha rilasciato il trailer ufficiale italiano di Greenland 2: Migration, sequel del disaster movie del 2020 diretto da Ric Roman Waugh. Gerard Butler riprende il ruolo di John Garrity, che insieme alla famiglia (tra cui Morena Baccarin) cerca di raggiungere un bunker sicuro in Groenlandia mentre un nuovo frammento della cometa Clarke devasta il pianeta. Il trailer è carico di azione, tensione familiare e sequenze catastrofiche: inseguimenti, esplosioni, paesaggi ghiacciati e la lotta disperata per la sopravvivenza. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

