Solidarietà dall’Irpinia agli agenti feriti a Torino | la presa di posizione degli Amici della Polizia

Gli agenti di Torino sono stati feriti durante un intervento, e subito sono arrivate le parole di solidarietà dall’Irpinia. L’associazione Amici della Polizia ha espresso preoccupazione e amarezza per i ripetuti episodi di violenza contro le forze dell’ordine, sottolineando che queste situazioni si verificano troppo spesso mentre svolgono il loro lavoro.

Picone: "Difendere la legalità è un dovere. Rispetto e tutela per chi indossa la divisa" Nel richiamare quanto accaduto a Torino, l'associazione fa riferimento all'aggressione subita da due agenti di polizia impegnati nel proprio lavoro nel corso di una manifestazione. Entrambi sono stati colpiti e successivamente ricoverati in ospedale. In particolare, uno dei due sarebbe stato accerchiato e picchiato, riportando "diverse ferite e contusioni". "A questi agenti – afferma il segretario nazionale vicario dell'Associazione Amici della Polizia, l'irpino Massimo Picone – esprimo la mia personale solidarietà e quella dell'intero sodalizio.

