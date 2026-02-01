Grazie ’nonno’ Dolfo L’orgoglio di Cerageto

Questa mattina a Cerageto si è svolta una cerimonia semplice ma carica di emozione. I residenti hanno ricordato con affetto il loro ‘nonno’ Dolfo, un uomo che ha lasciato un segno forte nel paese. Tra sorrisi e strette di mano, tutti hanno espresso gratitudine per la sua presenza e il suo esempio di vita. La comunità si stringe ancora di più attorno ai valori di solidarietà e umanità che lui ha sempre rappresentato.

"Lunga vita a Rodolfo, a tutti noi che viviamo in questo meraviglioso territorio e alla nostra stessa Terra, scrigno prezioso di cuore e umanità infinita". Così la bella storia di Rodolfo Morganti, ultracentenario sacrestano nella chiesa di San Martino in Cerageto, piccola e vivace frazione del comune di Castiglione di Garfagnana, il più anziano d’Italia, diventa un caso paradigmatico che esce dagli stretti confini paesani e, nel raccontare uno sprazzo di felicità vissuta dall’intera comunità locale, spalanca la porta a valori considerati universali e tuttavia spesso sopiti, considerati marginali, quando non dimenticati del tutto, in altre realtà. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Grazie ’nonno’ Dolfo". L’orgoglio di Cerageto Approfondimenti su Cerageto Nonno Lorenzo Fontana a contingente italiano in Kosovo: Orgoglio del Paese, grazie per servizio per pace – Il video La vita in carcere e il «grazie, grazie e ancora grazie» di Burlò a Meloni. Trentini: «Capivo che l’Italia stava facendo molto per me» L’esperienza in carcere di Burlò, accompagnata dal sincero ringraziamento a Meloni, mette in luce come la speranza e la resilienza possano sostenere chi si trova in condizioni difficili. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Cerageto Nonno Argomenti discussi: Grazie ’nonno’ Dolfo. L’orgoglio di Cerageto. Ancora una volta il nonno Elio parte alla grande per una nuova stagione sportiva!! Nuovo Birel S19 Grazie nonno per la tua fiducia che riponi in me sempre!!! Kgm Racing Motorsport - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.