Lorenzo Fontana a contingente italiano in Kosovo | Orgoglio del Paese grazie per servizio per pace – Il video

(Agenzia Vista) Kosovo, 24 dicembre 2025 "È per me un onore essere oggi in visita ai militari italiani che operano, anche in queste feste, per la pace e la sicurezza. Sono qui per dirvi grazie per il servizio svolto e per il vostro impegno costante e continuo, anche a Natale, lontano dalle vostre famiglie. In un giorno così significativo, siete impegnati a garantire sicurezza e stabilità, contribuendo alla tutela degli interessi nazionali. Siete l’orgoglio della nostra nazione e ci ricordate che la pace, la sicurezza e la stabilità non sono mai scontate". Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, nel suo intervento al contingente italiano del Camp Villaggio Italia della missione NATO KFOR, che coinvolge 33 nazioni e circa 900 italiani. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: A Gaza sventola il Tricolore italiano. Tajani: "Riconoscenza verso il nostro Paese, viva la pace" | VIDEO

Leggi anche: Lorenzo Fontana: Battaglia contro dipendenze una delle sfide più complesse del nostro tempo – Il video

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Difesa: domani Fontana visita missione italiana in Kosovo; Fontana dai militari in Kosovo: Orgoglio del Paese, grazie per servizio costante per la pace; AGENDA INTERVENTI PRESIDENTE CAMERA LORENZO FONTANA; Difesa | domani Fontana visita missione italiana in Kosovo.

Lorenzo Fontana a contingente italiano in Kosovo: Orgoglio del Paese, grazie per servizio per pace - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. la7.it