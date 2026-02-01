Gravina di Catania | arrestato il ‘palo’ di una banda di ladri

Un uomo è stato arrestato a Gravina di Catania. La polizia ha catturato il “palo” di una banda di ladri durante un controllo straordinario. I carabinieri hanno messo in atto un blitz a largo raggio, come parte delle operazioni di prevenzione. L’arresto arriva dopo una serie di controlli sul territorio, volti a fermare le attività dei criminali.

Controlli straordinari sul territorio. Nell'ambito delle attività di prevenzione e controllo del territorio, il Comando Provinciale Carabinieri di Catania ha coordinato un servizio straordinario a largo raggio secondo il cosiddetto " modello Trinacria ". L'operazione è stata finalizzata a contrastare i reati predatori, monitorare la circolazione stradale e verificare il rispetto delle misure restrittive. Durante la notte, i controlli si sono concentrati nei centri di Gravina di Catania e nel quartiere San Giovanni Galermo del capoluogo etneo. I Carabinieri, supportati dai militari della Compagnia di Intervento Operativo (CIO) del XII Reggimento "Sicilia" e dalle "gazzelle" del Radiomobile, hanno controllato 18 autoveicoli e 30 persone e hanno verificato le condizioni di 9 soggetti sottoposti agli arresti domiciliari.

